Bertrand Latour arrive au secours de l'arbitre d'OL-Brest

Par Claude Dautel

Arbitre de la rencontre Lyon-Brest, Mathieu Vernice a les oreilles qui sifflent depuis 24 heures. Même si avec ses assistants, il a été mauvais, il prend des critiques qui heurtent Bertrand Latour.

Un peu plus d'une semaine après Stéphanie Frappart, notée 1 sur 10 dans L'Equipe après sa sale copie rendue lors de OL-VA en Coupe de France, c'est le novice Mathieu Vernice qui a eu droit à la même sentence du quotidien sportif suite à sa prestation ratée lors du très spectaculaire OL-Brest. Forcément, en 2024, quand un arbitre se rate dans les grandes largeurs, et dans ce cas précis un peu plus contre les Bretons que contre les Lyonnais, cela fait un buzz énorme. Tandis que la direction nationale de l'arbitrage n'a pas bondi pour défendre Mathieu Vernice, ce dernier est donc au coeur d'une gigantesque polémique. Jamais le dernier pour faire le buzz, Bertrand Latour a tenu à venir au secours de l'arbitre d'OL-Brest, considérant que tout allait beaucoup trop loin à son goût.

Bertrand Latour à propos de l'arbitrage de Lyon Brest : "je n'aime pas les cabales contre les hommes !"



D'accord ou pas d'accord avec @LatourBertrand ? #EDC #OLSB29 pic.twitter.com/FCNhproNkc — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 15, 2024

Sur la chaine télé de L'Equipe, notre confrère a reconnu que l'arbitre n'avait pas été bon, mais qu'il ne fallait pas se focaliser sur cela. « Evidemment, l’arbitre n’a pas été au niveau, lui, ses assesseurs et également ceux qui étaient chargés de l’arbitrage vidéo. Ils se sont trompés, et l’arbitrage a trop pesé sur le résultat du match. Mais, ce que je n’aime pas, ce sont les cabales contre les hommes et l’arbitre en subit une actuellement. Je trouve que c’est excessif (…) Les erreurs ne sont pas que dans un sens, ce qui est la tonalité générale des analyses d’après-match. Je n’aime pas du tout l’atmosphère qui existe autour des arbitres. Il n’y a plus un week-end de Ligue 1 sans polémique. Tout le monde les alimente, et nous-mêmes les médias, on souffle sur les braises (…) Parler d’arbitrage pour Brest, c'est aussi occulter qu’ils ont mené 3-1 dans le match, malgré ces erreurs, et ils auraient dû gagner la rencontre (…) Carton rouge aux arbitres qui n’ont pas été bons, mais aussi à ceux qui veulent toujours renverser la table », a expliqué Bertrand Latour, qui est bien conscient que son employeur a contribué à tout cela en mettant 1 sur 10 à Mathieu Vernice.