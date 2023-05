OL : La violence du départ d'Aulas a choqué Lovren

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Avant de se déplacer dimanche à Clermont avec l'Olympique Lyonnais, Dejan Lovren était en conférence. Et cela a été l'occasion pour le défenseur de l'OL de revenir sur le départ de Jean-Michel Aulas.

Dimanche dernier, l’OL a réussi un formidable exploit pour venir à bout de Montpellier (5-4), mais cet événement a vite été éclipsé par l’annonce du départ non consenti de Jean-Michel Aulas. Ayant décidé de prendre seul les commandes de l’Olympique Lyonnais, John Textor a payé ce qu’il fallait et a limogé celui qui a construit l’OL tel qu’on le connaît en 2023. Répondant à une question sur cette séquence que personne n’avait vue venir, Dejan Lovren n’a pas masqué un petit malaise. Pour le défenseur lyonnais, tout cela est arrivé très vite et les joueurs ont été informés au dernier moment, ce qui a forcément été un vrai choc pour l’ensemble du vestiaire rhodanien.

Lovren touché par le départ d'Aulas

🎙 Dejan Lovren est en conférence de presse à 2 jours du match #CF63OL "Jean-Michel Aulas est un grand président et un grand homme. On a appris son départ après le match de Montpellier, on a été un peu choqué mais c'est comme ça dans le football" pic.twitter.com/SBrXt7cqDf — Olympique Lyonnais (@OL) May 12, 2023

Et Dejan Lovren, qui a rencontré ce matin John Textor avec d’autres joueurs lyonnais, ne cache pas une réelle tristesse de voir Jean-Michel Aulas partir de cette manière plutôt brutale. « Personnellement, je suis triste, car c’est un président qui m’a beaucoup aidé personnellement, et aussi le club. Il a fait beaucoup sur les 36 dernières années. L’OL a gagné les sept titres avec lui. C’étaient les plus belles années pour le club. On était un petit peu choqué avec l’information après le match. Mais dans le football, cela arrive. Je l'ai appris dans les journaux... Ce sont des choses que je n'aime pas apprendre dans la presse, mais voilà. Souvent, il est avec nous les jours de match, et dimanche, il n'était pas là. Mais je n'ai pas pensé à un départ. Je ne pense pas que ce changement aura une influence pour le match de dimanche. On est la même équipe. Mais je suis marqué par ce départ. Il n’y a pas que moi. C’est la ville de Lyon. Jean-Michel Aulas a tout donné pour le club, la moitié de sa vie. Il a besoin d’être reconnu pour tout ce qu’il a fait pour l’OL. Les dernières années ont été compliquées, mais c’est le football », a confié l’international croate de 33 ans, revenu à l’Olympique Lyonnais l’été dernier.