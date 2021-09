OL : La VAR en panne pour Lyon-Lorient ? On a la réponse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas et Peter Bosz n'ont pas caché leur colère après le match nul de Lyon contre Lorient, l'arbitrage et l'usage ou non de la VAR étant au coeur des débats du côté du Groupama Stadium.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas trop voulu s’en prendre à Bastien Dechepy, arbitre du match OL-Lorient, mais c’est surtout contre la Var que le coach néerlandais était remonté, se demandant comment fonctionnait cet outil, une semaine après des premiers doutes nés du scénario de la rencontre PSG-Lyon. Pour Jean-Michel Aulas, c’est clair, son club a été « volé de 5 points » dans le championnat de Ligue 1 par les récentes décisions arbitrales, et le président de l’Olympique Lyonnais réclame désormais que les instances du football s’attaquent sérieusement à ce dossier. En attendant, l’OL se réveille à la 7e place du classement et à une semaine du derby face à l’ASSE ce souci avec les arbitres agace tout le monde.

Le président @JM_Aulas après #OLFCL : « @emersonpalmieri ne fait rien pour toucher son adversaire. Cela ne doit pas entraîner le carton rouge. Ce n’est pas le dernier défenseur. Cela fait beaucoup d’erreurs d’interprétation. » pic.twitter.com/ZlQ3G0NFF6 — Olympique Lyonnais (@OL) September 25, 2021

D’autant plus que samedi soir, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux selon laquelle la VAR, qui a fonctionné pour faire annuler le but à l’ultime seconde de Lucas Paqueta, le joueur brésilien étant hors-jeu, était en panne au moment où Bastien Dechepy a expulsé Emerson suite au contact de ce dernier avec Enzo Le Fée. Un dysfonctionnement qui paraissait étonnant dans la mesure où on a vu l’arbitre mettre sa main à l’oreille au moment des faits, ce qui tend à prouver que l’action était étudiée à la VAR. Mais cela ne calmait pas l’emballement général, y compris à la mi-temps, où cela a chauffé fort dans les couloirs du Groupama Stadium. Cependant, ce dimanche, Le Progrès, qui a consulté le délégué de la LFP, confirme qu’il n’y avait eu « rien d’anormal » sur cette action entre Emerson et Le Fée, et que le carton rouge avait été mis après validation par la VAR. S’il y a effectivement eu quelques soucis avec la vidéo, c’est plutôt dans le dernier tiers de la rencontre, et de manière très brève.