OL ‍: La taupe introuvable, Grosso lâche l’affaire

Remonté après les révélations du consultant Jérôme Rothen lundi dernier, Fabio Grosso s’était mis à la recherche de la taupe dans son vestiaire. Mais quelques jours plus tard, sans l’avoir trouvée, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a tourné la page pour se focaliser sur le choc à Marseille.

L’Olympique Lyonnais n’avait vraiment pas besoin de ça. En crise sportive, l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 se retrouve confrontée à un scandale en interne. L’entraîneur Fabio Grosso n’a pas du tout apprécié les révélations de Jérôme Rothen. Lundi dernier, le consultant de RMC expliquait que l’Italien avait perdu la confiance de son vestiaire et que son avenir était incertain. De quoi provoquer la colère du technicien qui, dès le lendemain, avait réuni son groupe pour chercher la taupe, avant d’annuler l’entraînement prévu.

Les révélations de Rothen sur le vestiaire de l'OL :



"Grosso est déjà sur la sellette. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Certains m'ont dit qu'il était dans les plus nuls des entraîneurs qu'ils ont eu. Il s'est mis tout le monde à dos."

Finalement, Fabio Grosso ignore toujours d’où vient la fuite. Mais la page semble tournée. « Je sais ce que les gens qui travaillent avec moi pensent de moi, a réagi le coach rhodanien. Je sais aussi que je travaille avec beaucoup de passion. Les gens qui travaillent avec moi peuvent le dire. Je suis content de ça. Bien sûr, on a parlé avec les joueurs. J'ai voulu parler avec les joueurs. Pour moi, le vestiaire est quelque chose de sacré. Les choses du vestiaire, ça ne doit pas sortir. Je n'aime pas faire du théâtre, j'aime faire mon travail au maximum de mes capacités. »

« On essaie d’oublier ça »

« Le vestiaire, c'est le lieu où on construit notre futur. C'est difficile de construire, alors si on se met en danger, ce n'est pas bon. A la fin de la réunion, j'ai pensé que ce n'était pas fondamental de faire un entraînement en plus de ça. Mais le plus important était de se dire les choses, et on est allés de l'avant. On laisse derrière, on essaie d'oublier ça, on va de l'avant et on essaie de parler du match », a encouragé Fabio Grosso avant le choc face à l’Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome.