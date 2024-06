OL ‍: La promesse de Textor en grand danger

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, l'un des dossiers les plus chauds à l'Olympique Lyonnais concerne l'avenir de Rayan Cherki. Si John Textor a promis une prolongation, financièrement, tout n'est pas aussi simple que ça.

Avec l'impasse des droits TV pour la Ligue 1, les clubs français sont en attente de connaître la nouvelle trajectoire que va prendre le football français. L'enveloppe attribuée déterminera aussi grandement les actions des clubs sur le marché des transferts. Lyon est très clairement concerné, encore plus avec son passage devant la DNCG pour définitivement réguler ses finances. Pourtant, le dossier Rayan Cherki continue de prendre de l'ampleur. Il y a quelques jours, John Textor a invectivé l'agent du joueur sur ses réseaux sociaux en affirmant qu'il comptait offrir une prolongation au prodige des Gones. « Nous allons lui offrir un nouveau contrat… Il devrait rester ici pour un moment », a promis le président de l'OL.

Textor veut prolonger Cherki, le dossier chaud de l'OL est lancé

Mais la réalité est plus complexe car malgré un immense talent, Rayan Cherki ne parvient pas encore à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Trop irrégulier, il est considéré comme un remplaçant de luxe par Pierre Sage. Avec un salaire estimé à 320 000 € brut par mois, Rayan Cherki est encore loin des joueurs les mieux payés de l'effectif lyonnais, comme Alexandre Lacazette et Nemanja Matic, qui culminent à 500 000 euros par mois. Lyon est face à un dilemme car le joueur de 20 ans reste très courtisé en Europe, notamment par des cadors. Mais vaut-il un salaire au niveau des stars du club ? En fin de contrat en juin 2025, son avenir est une question importante à l'OL, qui va certainement encore attendre que les droits TV de la Ligue 1 se débloquent, avant de passer à l'action et de potentiellement, proposer une offre de prolongation au meneur de jeu français.