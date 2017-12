OL : La promesse ambitieuse d’Aulas avant le mercato

Dans : OL, Ligue 1.

Après le départ de plusieurs cadres pour des transferts très rémunérateurs, Jean-Michel Aulas a pris le taureau par les cornes cet été en dépensant comme jamais pour combler son entraineur. Des mouvements qui faisaient suite à sa promesse de renforcer l’équipe en vue de reprendre le chemin de la Ligue des Champions. Pour le moment, les objectifs sont tenus et Bruno Genesio ne se plaint clairement pas de son effectif. Néanmoins, avec la simple blessure pour plusieurs semaines de Bertrand Traoré, le choix devient vite très limité en attaque, même si les jeunes pousses en profitent pour se montrer. Alors, des arrivées prévues en janvier, monsieur Aulas ?

« On n’a rien décidé pour le moment sur le mercato hivernal. On verra en fonction des besoins du coach. S’il faut faire un effort, on le fera », a expliqué le président de l’OL à Radio Scoop. Un discours qui change et se veut plus optimiste que celui tenu dernièrement, qui faisait état de recrues uniquement en cas de départ. Mais entre l’Europa League, les Coupes nationales et la course au podium qui s’annonce serrée jusqu’au bout, JMA n’hésite visiblement pas à mettre la main à la poche s’il sent que cela peut aider son équipe à atteindre ses objectifs.