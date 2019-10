OL : La police évite un clash entre supporters et joueurs à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Privés de leurs supporters pour le déplacement de dimanche dernier à Geoffroy-Guichard, les footballeurs lyonnais avaient eu droit à un ultime entraînement bouillant samedi au Groupama Training Center. Mais au retour de Saint-Etienne, c’est à un accueil musclé que Sylvinho et ses joueurs ont échappé de peu. En effet, furieux de la défaite face à l’AS Saint-Etienne et au non-match disputé par l’OL dans le Chaudron, une centaine de fans lyonnais s’est rendue près du parking des joueurs au Groupama Stadium peu après 1h du matin afin de faire comprendre que la blague passait très mal.

Ayant prévu le coup, la police était présente, mais cela n’a pas empêché les supporters lyonnais de tenter un passage en force. Les choses ont rapidement dégénéré, et les forces de l’ordre ont utilisé des balles de défense et des grenades de désencerclement pour répondre aux jets de projectiles des fans furieux. Interrogé sur ces faits très sérieux, le stadium manager de l’Olympique Lyonnais a précisé que jamais les footballeurs et le staff n’ont été au contact des supporters en furie. Un de ces derniers a été interpellé et se retrouve déjà interdit de stade en attendant sa comparution en justice. Jean-Michel Aulas va devoir trouver les bons mots et le bon coach pour faire baisser la tension actuellement énorme.