OL : La piste Suso prend fin brutalement avec cette décision !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Tandis que Suso est toujours cité comme une piste prioritaire pour l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas ayant confirmé que le joueur espagnol de l'AC Milan était dans une short-list, les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes pour l'OL concernant cette cible. En effet, ce jeudi, TMW affirme que Suso a clairement fait savoir à ses dirigeants qu'il était hors de question pour lui de quitter l'Italie lors de ce mercato, et que les offres venues de Lyon ou d'ailleurs pouvaient déjà être refusées. Le média italien affirme que désormais c'est l'AS Rome qui pourrait rafler la mise. Et cela même si les responsables de la Roma ne veulent pas mettre plus de 25ME pour s'offrir l'international espagnol de l'AC Milan, alors que du côté de Rossoneri on veut plus de 30ME.

Le dossier n'étant pas lié à une quelconque opération en Premier League, il n'y a pas urgence, d'autant plus que l'hypothèse d'une prolongation de contrat de Suso circule de plus en plus à Milan où Marco Giampaolo ne cache pas son désir de conserver le joueur. L'Olympique Lyonnais semble bien loin désormais, même s'il est également possible que l'OL se soit servi de Suso comme d'un leurre pour viser un autre joueur d'ici la fin du mercato.