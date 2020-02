OL : La piste Matuidi relancée par l'engueulade de Bonucci ?

Dans : OL.

JM Aulas a fait part de son intérêt pour Blaise Matuidi. Mais le milieu français de la Juventus a lui indiqué qu'il restera à Turin. Mais sa situation est compliquée et on l'a vu à Lyon.

Mercredi soir, face à l’Olympique Lyonnais Maurizio Sarri a décidé de titulariser Adrien Rabiot, mais pas Blaise Matuidi. C’est donc avec les remplaçants de la Juventus que le champion du monde 2018 s’est échauffé avant la rencontre sur la pelouse du Groupama Stadium. Mais visiblement Leonardo Bonucci avait l’ancien joueur du PSG à l’œil, puisqu’il est venu rapidement lui dire de s’impliquer un peu plus dans cette préparation. Dans une scène surprise par Sky Sport, on voit le joueur italien venir dire à Blaise Matuidi : « Ce n'est pas parce que tu ne joues pas que tu dois t'entraîner comme ça. Bouge toi !». Des propos qui ont visiblement surpris le Français (notre photo). Et après le match l’expérimenté défenseur de la Juventus a confirmé qu’il avait remonté les bretelles à son coéquipier. « J'ai déjà dit que l'équipe était aussi composée de ceux qui ne jouaient pas. Les 18 doivent être concentrés, mais c'était clair que quelque chose n'allait pas. Même chez les onze titulaires », a précisé Leonardo Bonucci.

Cette séquence ne présage évidemment en rien de l’avenir de Blaise Matuidi à la Juventus…ou ailleurs, le joueur français ayant indiqué en début de semaine que son club avait levé l’option pour une saison supplémentaire. « Je vais rester ici à la Juventus, mon contrat comportait une année supplémentaire en option et le club a décidé de la lever. Je suis très heureux de poursuivre encore une saison de plus ici. Je n’ai jamais eu de doute, car j’ai senti la confiance de toutes les parties », avait indiqué le milieu de terrain, suite aux propos de Jean-Michel Aulas et Juninho qui en faisaient une cible privilégiée par l'Olympique Lyonnais au prochain mercato. Mais bien évidemment, cela n’empêchera pas les dirigeants de la Juventus d’étudier des offres, y compris lyonnaises, pour Blaise Matuidi.