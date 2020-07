OL : La mauvaise blague, Lyon veut prêter Caqueret !

Dans : OL.

Pierre Kalulu, Amine Gouiri… La fuite des talents fait du bruit à Lyon ces derniers jours, où les supporters sont mécontents de la gestion de ces dossiers par la direction.

Lors du match entre l’OL et l’OGC Nice, les supporters rhodaniens l’ont eu très mauvaise en voyant Amine Gouiri avec le maillot azuréen sur les épaules. Mais la soirée des fans de l’OL a été pénible pour une autre raison puisque durant la retransmission sur Canal +, Sidney Govou a véritablement plombé le moral des troupes en dévoilant une information au sujet de Maxence Caqueret. Selon l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, Juninho et Rudi Garcia ont prévu de prêter le milieu de terrain rhodanien la saison prochaine.

Malgré le départ de Lucas Tousart au Hertha Berlin, le milieu de terrain formé à Lyon ne semble pas pleinement entrer dans les plans du coach rhodanien. Barré par la concurrence de Bruno Guimaraes, Jean Lucas ou encore Thiago Mendes, le natif de Vénissieux est donc prié d’aller voir ailleurs. Une très mauvaise surprise pour les supporters de l’OL, lesquels étaient satisfaits de voir leur petit protégé être parfois utilisé par Rudi Garcia durant la saison 2019-2020 avant l’interruption liée à la pandémie de Covid-19. La situation a visiblement changé, au point que l’OL souhaite désormais prêter son joueur de 20 ans. Reste à voir si du côté de l’entourage de Maxence Caqueret, on sera ouvert à cette possibilité après une année plutôt prometteuse sous les couleurs de Lyon. Nul doute qu’après les dossiers Gouiri et Kalulu, et tandis que la gestion de Melvin Bard interpelle, ce nouveau feuilleton du mercato lyonnais augmentera d’un cran supplémentaire le niveau de tension entre les supporters et la direction sportive du club.