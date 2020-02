OL : Caqueret a douté mais jamais crié à l'injustice

Dans : OL.

Maxence Caqueret a mis du temps avant d'intégrer le groupe de Rudi Garcia, mais le milieu de terrain de 20 ans n'a jamais jugé utile de crier au scandale du côté de Lyon.

Pur produit du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret semblait être parti pour une saison compliquée à l’OL, mais finalement il a fini par trouver sa place, participant à 17 rencontres cette saison, avec 503 minutes de temps de jeu. Même si évidemment il espère toujours faire mieux, Maxence Caqueret n’est pas du genre à faire un scandale dans le vestiaire, y compris quand les choses étaient compliquées pour lui. Se confiant à Barth Ruzza dans les colonnes de Lyon-People, Maxence Caqueret reconnaît que même s’il a passé une période difficile, il n’a jamais baissé les bras et encore moins envisagé de taper du poing sur la table.

« Le moment le plus délicat de ma carrière ? Il n’y a pas très longtemps, quand je ne jouais pas. Je me suis posé 1.000 questions à ce moment-là. Je pensais tout donner à l’entraînement, et rien n’arrivait, C’était dur à vivre, mais la patience a du bon, la preuve (sourire). Je n’ai jamais trouvé ça injuste, juste dur. Ne pas être retenu dans le groupe lorsque tu as le sentiment d’être bien, ce n’est jamais simple, pour moi comme pour n’importe quel autre joueur. Au fond de moi, pour être honnête, je savais que ça allait arriver. Le seul souci était quand ! », a lancé, avec malice, Maxence Caqueret, qui est désormais bien installé dans le groupe de Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais.