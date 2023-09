OL ‍: La mafia lyonnaise dégoûte déjà une recrue de l'été

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL semble au bord de l'implosion après un début de saison calamiteux dans les résultats. Une impression confirmée par les informations fuitant du vestiaire lyonnais, lesquelles mettent en lumière le mal-être des recrues dans cet environnement malsain.

L'OL n'a jamais semblé aussi loin de ses belles années 2000 que maintenant. Sportivement, la différence est évidemment notable. Champion pendant 7 années d'affilée, l'OL est désormais au fond du classement et n'a pas gagné un seul de ses 6 premiers matchs de Ligue 1. Mais, c'est peut-être dans les coulisses que le changement est le plus brutal pour les suiveurs du club rhodanien. Finie la bande lyonnaise solidaire des Juninho, Coupet, Govou ou Cris, l'OL ressemble à tout sauf à une vraie équipe en 2023. Cela s'est vu dans le jeu ultra pauvre proposé sur le terrain mais c'est encore pire en interne.

Une recrue demande déjà à quitter l'OL

Dans l'After Foot, Sofiane le chef éditorial de Winamax TV et suiveur de l'OL a révélé toutes les divisions qui existent au sein du vestiaire lyonnais. Il pointe notamment du doigt la faillite du duo Lacazette-Tolisso chez les jeunes du vestiaire ainsi que les problèmes de comportement de Rayan Cherki. Mais, le souci principal réside dans le manque de solidarité et d'union entre les joueurs de l'effectif. Des attitudes qui ont choqué une recrue, dont le nom n'a pas été communiqué, qui pense même à partir de l'OL au plus vite.

« L’épuration du vestiaire cet été, avec le départ de certains joueurs, n’a pas réglé les soucis. Le problème existe même encore plus. Je voulais préciser par rapport aux nouveaux qui sont dans le groupe, ça date de plusieurs années malheureusement, il y a une atmosphère dégueulasse dans l’équipe au-delà des résultats. L’intégration des nouveaux est bidon ! Il y en a un qui est arrivé cet été qui veut déjà partir. Il n’y a pas de cohésion de groupe. Il n’y en a pas un qui va dire : « Pourquoi on irait pas manger un resto ensemble ? », pour donner un petit exemple », a t-il développé. Réunifier le vestiaire, une tâche indispensable pour Fabio Grosso s'il veut enfin proposer des copies intéressantes sur le terrain.