OL : La machine à buts Dembélé reçoit un bel hommage

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un doublé contre Amiens vendredi soir au Stade de la Licorne, Moussa Dembélé a été l’une des rares satisfactions lyonnaises en Picardie. Et pour Jérôme Rothen, c’est tout sauf hasard puisque selon lui, l’international espoirs français est tout simplement le meilleur Lyonnais du début de saison, devant des joueurs tels que Denayer, Mendes, Depay ou Lopes. En revanche, Houssem Aouar ferait bien de se réveiller, car les critiques pleuvent dans la presse sur le n°8 des Gones…

« Dembélé répond présent. En ce début de saison, c’est le meilleur Lyonnais, il fait tourner le compteur but. Il est puissant, il marque encore deux jolis buts à Amiens. En revanche, celui que je considère comme le boulet de l’OL récemment et notamment contre Amiens, c’est Aouar. J’adore ce joueur, mais les contre-performances s’enchaînent pour lui. Assurément, ce n’est pas bon pour lui et pour l’Olympique Lyonnais car c’est un joueur important » a commenté le consultant de RMC, très élogieux envers Moussa Dembélé et beaucoup moins envers un Houssem Aouar irrégulier, qui déçoit beaucoup dernièrement. A lui de se rattraper dès ce mardi soir face au Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions.