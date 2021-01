Transfert : Slimani à Lyon, l'OL hésite encore

Dans : OL.

Moussa Dembélé est en passe de quitter Lyon pour rejoindre l'Atlético Madrid, l'OL pense à Islam Slimani. Mais rien n'est fait, le staff de Lyon hésite encore.

Sauf retournement de situation, Moussa Dembélé va rejoindre dans les prochains jours l’Alético Madrid. Un départ qui sera compensé, Jean-Michel Aulas ayant décidé de donner les moyens à Rudi Garcia d’aller au bout d’une saison qui pourrait rester dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Pour prendre la place de l’attaquant français, qui n’était plus titulaire depuis quelques semaines, Juninho a confié qu’effectivement il parlait avec Islam Slimani. Mais l’attaquant algérien de Leicester n’est à priori pas la seule piste envisagée par l’actuel leader de Ligue 1. Car ce lundi, Le Progrès explique que si tout indique que Slimani est proche de Lyon, tout n’est pas signé, loin de là même. Car plusieurs petites choses coincent encore entre les deux camps.

Durée du contrat, âge de l’attaquant international algérien, situation par rapport à son club, le dossier n’est pas simple. « Pour que Slimani arrive durant ce mercato d’hiver, il doit obtenir la résiliation de son contrat avec le club de Premier League, ce qui n’est pas encore le cas a priori. Les discussions restent aussi en cours concernant la durée du contrat de Slimani, s’il signe bien à Lyon. L’OL propose un an et demi dans l’hypothèse où l’Atlético lèverait l’option pour Dembélé, alors que Slimani espère davantage. Les décideurs lyonnais s’interrogent quand même au sujet d’un joueur qui aura 33 ans en juin, et est en manque de compétition. Il n’a joué que 19 minutes en Premier League cette saison et 20 matches avec Monaco la saison précédente », explique Jean-François Gomez, journaliste du quotidien régional. Quoi qu’il en soit, si la piste Islam Slimani capote, nul doute que Juninho a une autre carte dans son jeu, le directeur sportif brésilien n'étant pas du genre à avoir un coup de retard.