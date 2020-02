OL : La Juventus ne fait plus peur, l’exploit est possible !

Dans : OL.

Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais reçoit la Juventus Turin au Groupama Stadium dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Sur le papier, l’OL n’est évidemment pas favori. En effet, il faudrait un retentissant exploit pour que les partenaires de Moussa Dembélé se qualifient face au champion d’Italie. Mais ces dernières semaines, la Juventus Turin n’impressionne pas plus que cela en Série A. Samedi face à la SPAL, l’équipe de Maurizio Sarri a encore souffert pour s’imposer de peu à l’extérieur (2-1). Des prestations moyennes depuis le début de l’année 2020 qui peuvent inciter l’Olympique Lyonnais à y croire selon la journaliste de TF1, Nathalie Inanetta.

« Ce n'est plus la Juventus Turin des années passées, elle est beaucoup plus faible au milieu. Elle est très chahutée en championnat, on l'a vu contre la SPAL (samedi, victoire 2-1, buts de Cristiano Ronaldo et de Ramsey). Normalement, cette Juventus Turin qui est un grand club, est largement supérieure. Mais tout est possible pour l’OL » a indiqué la journaliste, intimement persuadée que l’exploit est possible pour l’Olympique Lyonnais contre la Juventus Turin en 8es de finale de la Ligue des Champions. Pour parvenir à sortir le champion d’Italie de la coupe d’Europe, l’OL devra toutefois montrer un autre visage que celui affiché depuis quelques semaines en championnat. Car malgré la victoire contre Metz vendredi, il semble assez évident qu’une prestation du même niveau que face aux Grenats ne suffira pas à faire vaciller la Juventus Turin, qui reste solide en défense malgré quelques difficultés dans le secteur offensif, où le danger vient quasiment systématiquement d’un seul homme : Cristiano Ronaldo…