OL : La Juventus craque, vers un coup de folie en fin de mercato ?

Dans : OL, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Les saisons précédentes, les premiers matchs parfois inquiétants de l’Olympique Lyonnais avaient obligé les dirigeants à recruter dans l’urgence un ou deux éléments dans la dernière ligne droite du marché des transferts. Cette fois-ci, aucune pression dans ce sens avec les deux belles victoires rhodaniennes en Ligue 1. C’est même le cas contraire qui se présente, puisque les bonnes performances de la bande à Sylvinho font saliver quelques clubs européens. C’est le cas avec la Juventus Turin, qui suit de près Moussa Dembélé, parti pour faire une très grosse saison avec l’OL, et qui a été observé de près par les recruteurs turinois contre Angers. Mais selon le Corriere dello Sport, l’attaquant international espoir n’était pas le seul à être suivi à cette occasion.

En effet, la Vieille Dame rêve clairement de rajeunir son effectif avec les pépites lyonnaises, et viserait pour cela Houssem Aouar et Lucas Tousart. Rien que ça. Deux objectifs qui semblent hors d’atteinte toutefois, Jean-Michel Aulas n’ayant aucunement envie de céder des joueurs titulaires au moment où la saison démarre sur de bonnes bases. Et cela vaut même pour l’ancien valenciennois, qui ne faisait pas vraiment partie des incontournables au mois de juillet, mais surfe sur son excellent début de saison pour marquer des points. Toutefois, le journal italien n’exclut pas une tentative de dernière minute de la Juventus sur l’un des joyaux de l’OL, notamment en cas de bouleversement dans son effectif.