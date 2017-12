OL : La France veut le punir, l'Espagne le sélectionner, Mariano fait l'actu

Dans : OL, Ligue 1, Liga.

Si de ce côté des Pyrénées Mariano Diaz fait parler de lui en raison d'une probable convocation devant la commission de discipline de la LFP, en Espagne l'attaquant de l'Olympique Lyonnais commence à attirer l'attention suite à sa première moitié de saison au sein du club rhodanien. Les 13 buts marqués par le joueur recruté par l'OL au Real Madrid pour 8ME font du bruit et le sélectionneur national espagnol admet qu'il suit désormais de très près les performances de Mariano.

Dans les colonnes du quotidien sportif AS, Julen Lopetegui évoque le cas Mariano Diaz. « Si Mariano est sélectionnable ? Oui ! C'est un joueur espagnol et il est donc sélectionnable. Nous sommes allés le voir à Lyon et nous observons son évolution, explique le sélectionneur de la Roja, qui ne voit pas la double nationalité et la sélection de Mariano en 2013 avec la République Dominicaine comme un souci. Dans le cas des pays sud-américains, il y a une double nationalité. »