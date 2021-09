OL  : La défense en panique, Lopes le confirme

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Mis sous pression cet été avec la possible arrivée d’André Onana, Anthony Lopes a su parfaitement réagir.

Peut-être soulagé de voir que le gardien camerounais, que Peter Bosz tenait en haute estime, n’avait finalement pas posé ses valises à l’OL, le portier portugais réalise un début de saison de premier plan. Décisif dans plusieurs matchs, et notamment lors de la victoire qui a lancé la saison lyonnaise à Nantes, le champion d’Europe 2016 se met en valeur. Un peu trop même. En effet, les statistiques ont parlé et Le Progrès dévoile qu’Anthony Lopes est tout simplement le gardien le plus sollicité de France, puisqu’il a déjà réalisé 21 arrêts depuis le début de la saison. Une première place qu’il partage avec le dernier rempart du FC Lorient, Paul Nardi. Les parades se multiplient donc pour le gardien lyonnais. Peter Bosz et les supporters de l’OL ne s’en plaindront pas, même si cela met aussi en avant les difficultés défensives du club rhodanien ces dernières semaines.

Gardien le plus sollicité de Ligue 1

Il faut dire que Lyon a déjà souvent pris l’eau, comme à Angers, ou encore des cartons rouges récoltés par Damien Da Silva et Maxwel Cornet. En plus de cela, Marcelo a été éjecté du groupe et Denayer a mis du temps à revenir de son Euro. Le recrutement de Jérôme Boateng, que l’on a vu encore très loin de sa meilleure forme lors de sa courte apparition face à Strasbourg, devrait permettre de stabiliser à terme une défense qui se cherche encore. Heureusement, Anthony Lopes veille au grain même si l’OL ne présente que la 12e défense de Ligue 1 à l’heure actuelle.

🇵🇹 Notre gardien Anthony Lopes et la @selecaoportugal se déplacent en Azerbaïdjan ce mardi à 18h en qualifications pour la @FIFAWorldCup 2022 ! pic.twitter.com/ZG7Cgmz9tu — Olympique Lyonnais (@OL) September 7, 2021

Pour Anthony Lopes, une autre bonne nouvelle est intervenue cette saison, avec l’arrivée de Rémy Vercoutre dans le staff lyonnais. L’ancienne doublure de Lloris et Coupet est capable de redonner l’envie nécessaire à Lopes pour être à son meilleur niveau. Un hargne que le Franco-Portugais avait perdu ces derniers temps, notamment en raison des critiques sur ses sorties dangereuses. Cela l’avait rendu plus hésitant, et provoqué quelques erreurs qui avaient fait vaciller ses certitudes. Le nouvel Anthony Lopes semble revenu, et l’OL en a bien besoin.