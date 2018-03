OL : La carrière d'Aouar se joue maintenant annonce Govou

Dans : OL, Ligue 1.

Actuellement en difficulté du côté de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar va se sortir de cette mauvaise passe grâce... à son entourage, selon Sidney Govou.

Après une très bonne première partie de saison sous le maillot rhodanien, Houssem Aouar connaît un premier coup d'arrêt dans sa jeune carrière. À l'image de son équipe, qui n'a plus gagné en championnat depuis son succès contre le PSG au Groupama Stadium le 21 janvier dernier (2-1), le milieu de terrain a du mal à retrouver son meilleur niveau ces derniers temps. Beaucoup moins décisif et plus poussif qu'à l’accoutumée, l'espoir français est en plein doute. Mais qu'il se rassure, puisque ceci est le lot de tout jeune joueur. Et ce n'est pas Sidney Govou, lui aussi formé à l'OL et qui a mis un certain temps pour arriver à maturité, qui dira le contraire...

« L’un de ses entraîneurs, en jeunes, m’a toujours dit qu’à Lyon, on ne pensait pas qu’il arriverait à ce niveau, mais ils avaient une certitude : s’il réussissait, il avait un très bon entourage. C’est là-dessus que ça va se jouer, maintenant. Car je pense que c’est un monstre, ce gamin, mais on va voir si les gens proches de lui seront capables de lui dire la vérité. Tu es moins bon, et pourquoi ? C’est lié à toi, à ton approche, etc. ? Mais j’ai vraiment confiance en lui. On ne lui a rien donné à Lyon. Il a lutté pour arriver. Ce n’est pas seulement un pur produit du centre, mais un Lyonnais qui s’est fait tout seul. Comme il n’a pas de qualités physiques hors norme, il a, en plus, joué sur l’intelligence », a lancé, dans L’Equipe, Govou, qui souhaite aussi que Bruno Genesio utilise Aouar dans l'entrejeu et non pas sur un côté, comme cela a parfois été le cas cette saison, car la nouvelle pépite de l'OL est un pur joueur axial.