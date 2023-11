OL ‍: L'union sacrée derrière Grosso ‍? Une promesse qu'il a du mal à croire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais doit impérativement s'imposer ce dimanche midi contre Metz sous peine de sombrer totalement dans la crise. Mais l'agression subie à Marseille semble avoir ressoudé l'OL derrière Fabio Grosso. Vraiment ?

Une semaine après le scandaleux épisode vécu par l'équipe lyonnaise sur la route du Vélodrome, l'heure est à l'union sacrée derrière l'entraîneur italien de Lyon. Alors que les résultats ne plaidaient pas réellement en sa faveur, l'attitude de Fabio Grosso à Marseille a ressoudé tout le monde derrière le coach de l'OL. C'est donc dans ce climat que Lyon recevra Metz au Groupama Stadium. Cependant, les Lorrains ne viendront pas chez John Textor pour se faire tordre et servir de victimes expiatoires. Et si les choses tournaient mal pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers, l'ambiance pourrait se tendre. Un spécialiste avoue dans Aujourd'hui en France qu'il a du mal à croire à l'union sacrée.

Fabio Grosso ne sera tranquille que si l'OL gagne

Répondant au correspondant lyonnais du média national, un « spécialiste » du coaching estime que tout cela est bien fragile et que l’Olympique Lyonnais devra d’abord gagner pour éviter que cette cohésion née à Marseille vole en morceaux. « Fabio Grosso peut se sentir moins sous pression personnellement. Cela peut aussi - mais uniquement si les dirigeants sont unanimes derrière lui - faire en sorte que les joueurs voient qu’il n’y a pas d’échappatoire. Je ne pense pas que cet évènement puisse à lui seul permettre la cohésion d’un groupe si d’autres choses ne sont faites à côté. La cohésion s’évapore s’il n’y a pas un cadre rigoureux. Et si des joueurs ne pouvaient pas le supporter, ce n’est pas parce qu’il a failli perdre un œil qu’ils vont changer d’un coup d’avis », prévient le spécialiste, qui veut voir comment cela va tourner pour l'OL avant de crier victoire.