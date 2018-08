OL : L'OL négocie avec un défenseur mystère au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Léo Dubois, Martin Terrier… et puis c’est tout, pour l’instant. Mais que les supporters de l’OL se rassurent, le marché des transferts du club rhodanien va s’accélérer dans la dernière ligne droite du mercato. Avec le dossier Ruben Dias, l’OL ayant augmenté son offre de 30ME et attendant une réponse du Benfica avant le week-end. Mais pas seulement puisque selon les informations du journal L’Equipe, l’état-major de l’Olympique Lyonnais songerait sérieusement à recruter un défenseur central en plus du jeune espoir portugais de 21 ans.

Des négociations auraient été entamées avec ce joueur mystère, dont la réponse est attendue « rapidement ». Une chose est certaine selon Bilel Ghazi, ce n’est pas Rodrigo Caio, pourtant annoncé du côté de l’Olympique Lyonnais avec insistance par la presse brésilienne ces dernières heures. Ce ne serait pas non plus Harold Moukoudi, prometteur défenseur central du Havre, en fin de contrat dans un an et qui a refusé de s’engager en faveur de West Ham il y a deux semaines malgré un accord à hauteur de 12ME entre les deux clubs. Les clubs anglais n’ayant certainement pas l’intention de lâcher leurs défenseurs maintenant qu’ils ne peuvent plus recruter, les supporters de l’OL vont devoir se creuser la tête pour découvrir l’identité de ce potentiel renfort mystère.