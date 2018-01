OL : L'OL fixe un ultimatum dans le bouillant dossier Geubbels

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Du haut de ses 16 ans, Willem Geubbels suscite déjà un gros enthousiasme au sein des supporters de l'Olympique Lyonnais, et forcément l'avenir du jeune attaquant est un sujet de préoccupation, Geubbels n'ayant toujours pas signé son contrat de professionnel avec l'OL. A 18 mois de la fin de son engagement comme stagiaire, le joueur a donc les cartes dans les mains. Cependant, Jean-Michel Aulas souhaite que rapidement les choses soient claires entre le clan Geubbels et l'Olympique Lyonnais.

Ce mercredi, le président de l'OL a donc annoncé qu'un rendez-vous avait été fixé entre les deux camps. « On en a beaucoup parlé avec Bruno et les gens qui s’occupent du recrutement, je vais rencontrer la semaine prochaine le papa de Willem Geubbels (...) On va essayer de faire en sorte de trouver une solution avant le 31 janvier. Non pas dans un acte d’autoritarisme qui serait malsain, mais parce qu’on a besoin de légitimer les investissements considérables qu’on fait dans la formation, plus de 10ME par an. On a aussi besoin de construire l’équipe de demain. Bruno a intégré ce jeune joueur dans son équipe, il a été préparé avec l’équipe réserve, il a joué des matches..On a donc besoin de savoir avant la fin du mois de janvier ce que naturellement il doit faire. Lui a le désir de rester à Lyon, car il sait que c’est plus facile de réussir dans son club formateur, donc j’espère qu’on va trouver un accord avant le 31 janvier », a prévenu Jean-Michel Aulas, histoire que les choses soient claires pour tout le monde. Willem Geubbels et sa famille doivent désormais se décider.