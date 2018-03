OL : L'OL fait exploser le prix de ses joueurs au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ce lundi, le très sérieux Observatoire du Football CIES a révélé les résultats de sa dernière étude sur les 50 joueurs du Big 5 dont la valeur financière a le plus augmenté depuis septembre dernier. Et dans ce classement, l’Olympique Lyonnais se taille la part du...lion. Car le club de Jean-Michel Aulas case plusieurs joueurs dans cette étude dominée par Mohammed Salah dont la valeur marchande est passée de 88,1ME à 162,8ME en l’espace de six mois. Le premier joueur français est Kylian Mbappé dont la valeur a grimpé de 133,8ME à 188,5ME, soit le prix payé par le PSG pour le faire venir de Monaco. Avant de trouver le premier footballeur lyonnais, on pointe également Florian Thauvin qui est passé de 43,9ME à 82,3ME.

Il faut aller à la 14e place pour voir le joueur de l’OL dont le prix a le plus grimpé, il s’agit de Nabil Fekir dont le transfert est désormais évalué à 66,8ME contre 31,7ME en septembre 2017. Memphis Depay est lui en 22e position avec une valeur passée de 17ME à 47,6ME, Mariano Diaz est classé 38e et voit son prix atteindre 27,3ME contre 5,8ME il y a six mois. Enfin, Houssem Aouar est à la 43e place avec une estimation sur le marché des transferts à 22,5ME contre 2,3ME en septembre dernier. A noter que l’Olympique Lyonnais est le club français le mieux représenté dans ce Top 50 européen.