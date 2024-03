Benrahma blessé, l'OL et l'Algérie tremblent

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Titulaire samedi contre Lorient, Saïd Benrahma a été contraint de céder sa place en seconde période. L'international algérien pourrait manquer plusieurs matchs avec l'OL et manquer son retour annoncé avec l'Algérie.

Dernier renfort spectaculaire du mercato d'hiver de l'Olympique Lyonnais, après un scénario digne d'une série Netflix, Saïd Benrahma a rejoint l'OL. Et depuis, l'international algérien, qui n'avait pas été retenu par Djamel Belmadi pour la CAN 2024 après un gros clash à l'automne dernier, ne rate jamais une occasion de dire son bonheur d'avoir signé pour le club de John Textor. Pierre Sage a clairement décidé de miser sur l'ailier gauche de 28 ans, comme il l'a encore fait lors du match au Moustoir samedi. Seulement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour Saïd Benrahma, puisque se plaignant d'une douleur à la cuisse, le joueur a prévenu le banc de l'OL qu'il fallait immédiatement le remplacer sous peine de voir s'aggraver ce qui est probablement une lésion. Aussitôt, Sage a envoyé Henrique à la place du joueur algérien (76e), ce qui a permis au staff médical lyonnais de prendre rapidement Saïd Benrahma en charge. Ce qui est étonnant, et comme le raconte Le Progrès, c'est que l'attaquant avait déjà ressenti une petite douleur lors de l'échauffement...mais à l'autre cuisse.

Benrahama risque de rater son retour avec l'Algérie

🚨Said Benrahma 🇩🇿 sort sur blessure face à Lorient 🇫🇷 ! 🤕 pic.twitter.com/JvJkEAm3rj — Algérie_Foot🇩🇿 (@algeriefoot213) March 9, 2024

Le joueur prêté par West Ham pour 6 millions d'euros va donc passer rapidement des examens à Lyon afin de connaître la gravité de cette lésion musculaire, mais en Algérie, on commence à s'inquiéter pour Saïd Benrahma dont le retour chez les Fennecs était annoncé depuis que Vladimir Petkovic a pris les commandes de la sélection. Le joueur lyonnais était notamment attendu pour les FIFA Series qui réuniront en Algérie du 18 au 26 mars quatre équipes pour un tournoi amical : l'Algéri, la Bolivie, l’Afrique du Sud et Andorre. Un rendez-vous que l'attaquant de l'OL risque bien de manquer, même si pour l'instant le club de John Textor n'a pas communiqué sur la durée de l'absence de Benrahama.