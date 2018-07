OL : L'OL aurait déjà un plan en béton pour compenser des départs

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La défense s'annonce comme le chantier principal de l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato, et pas uniquement si Marcelo doit partir en Premier League. Car cela devrait également bouger sur les côtés, les départs de Kenny Tete et de Fernando Marçal étant possibles d'ici le 31 août. Mais du côté de Bruno Genesio et de l'OL on semble avoir déjà quelques idées pour essayer de s'organiser rapidement sans obligatoirement avoir à recruter.

Et Le Progrès révèle la solution envisagée par l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. « Sur les côtés de sa défense, Genesio a en revanche ce qui lui faut. Et même un élément de trop. À droite, Léo Dubois a plutôt bien débuté son bail lyonnais à Savièse, Rafael, passé tout près de signer à Besiktas lui succédant en seconde période. Quid de Tete alors ? Il était malade, ce qui explique qu’il n’est pas rentré en jeu vendredi. Le Néerlandais, barré par le Brésilien en fin de saison, est-il prêt à jouer le jeu de la concurrence ? Si Marçal, clairement distancé par Mendy, était amené à partir, l’idée de basculer Rafael à gauche trotte dans la tête du staff. Du coup, il y aurait bien deux latéraux à gauche comme à droite », fait remarquer le quotidien rhodanien, qui ne voit donc pas pourquoi l'Olympique Lyonnais devrait s'affoler dans ce secteur.