OL : L’offre folle soumise à Lyon pour Thomas Lemar

Dans : OL.

Dans l’obligation de recruter un joueur offensif au mercato afin de combler les absences sur blessure de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, l’OL multiplie les pistes.

En ce début de mercato, des avant-centres tels que Giroud ou Gameiro sont pistés, tout comme des milieux offensifs. Le nom de Gedson Fernandes circule mais il y a quelques semaines, c’est Thomar Lemar qui était annoncé vers le Rhône. Une rumeur qui, malheureusement pour les fans de l’Olympique Lyonnais, n’a pas fait long feu, la réalité économique ayant rattrapé tout le monde dans ce dossier. En ce début d’année 2020, le journal AS revient sur ce dossier et évoque les négociations entre Lyon et l’Atlético de Madrid au sujet de Thomas Lemar.

Lyon veut Lemar, c'est 72 ME au mercato

Pour le média madrilène, les Colchoneros n’étaient pas disposés à faire le moindre cadeau à l’Olympique Lyonnais dans ce dossier. La preuve, les dirigeants de l’Atéltico de Madrid ont rapidement indiqué à ceux de l’actuel 12e de Ligue 1 que s’ils voulaient réellement Thomas Lemar, alors il fallait proposer un prêt avec une option d’achat obligatoire à 72 ME. Une proposition vertigineuse que l’Olympique Lyonnais, bien qu’en très bonne santé financière, ne pouvait pas accepter au mercato. Dès lors, le dossier Thomas Lemar, déjà mal embarqué car le joueur n’était pas chaud pour revenir en France, a été refermé par Juninho et par Jean-Michel Aulas. Ces derniers jours, il a été définitivement enterré puisque le champion du monde 2018 s’est blessé à une cuisse…