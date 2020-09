OL : Lyon va fulminer, l'OM veut aussi Pellistri

Dans : Mercato.

D’ici la fin du mercato, l’Olympique Lyonnais devrait s’activer pour recruter un à deux joueurs dans le secteur offensif.

Et pour cause, les Gones ont perdu Amine Gouiri, Martin Terrier et bientôt Bertrand Traoré. La liste pourrait par ailleurs s’allonger dans les semaines à venir, l’incertitude étant totale au sujet de Memphis Depay et d’Houssem Aouar. Afin de combler tous ces départs, Juninho a activé la piste menant au jeune et prometteur uruguayen Facundo Pellistri, joueur offensif assez polyvalent de 18 ans évoluant à Penarol. Pour l’heure, aucun accord n’a toutefois été trouvé entre l’OL et le club formateur de Pellistri, qui réclame plus que les 5 ME proposés par le club rhodanien afin de lâcher sa pépite.

Un départ en Ligue 1 se précise...

Le dossier est pour l’instant en stand-by et selon les informations obtenues par le média Ovacion, un autre club de Ligue 1 pourrait bien en profiter pour tenter de rafler la mise. Et cela va surprendre tout le monde puisqu’il s’agit de l’Olympique de Marseille, très attentif au marché sud-américain et qui avait notamment Eduardo Macias dans le viseur ces dernières semaines. A en croire le média, André Villas-Boas apprécie le profil de Facundo Pellistri, qu’il estime capable d’être une alternative à Dario Benedetto à la pointe de l’attaque même s’il s’agit davantage d’un ailier de formation.

Sur les ondes de la radio locale, le dirigeant de Penarol Evaristo Gonzalez s’est prononcé au sujet de l’avenir de Facundo Pellistri, également dans les radars de Manchester United et de Manchester City au mercato. « Il reste 15 jours pour que cette opération se définisse. Il ira en Europe, c'est sûr. Il a un passeport européen. Il parle parfaitement anglais. Mais quelque chose me dit qu'il devra apprendre le Français aussi » a-t-il expliqué. Un indice de taille qui risquent de mettre en émoi les supporters de l’Olympique Lyonnais et ceux de l’Olympique de Marseille…