OL : L’Italie adore Aouar, mais craque pour Caqueret

Homme fort de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs saisons maintenant, Houssem Aouar a tapé dans l’œil de plusieurs grosses formations européennes.

Le nom du milieu de terrain des Gones est régulièrement associé à Arsenal, à la Juventus Turin ou encore à Manchester City en période de mercato. Cela risque d’être encore plus le cas dans les jours à venir, après la grosse prestation de l’international espoirs français contre la formation de Pep Guardiola. Mais à l’occasion de ce Final 8 de la Ligue des Champions, les observateurs du football européen et mondial ont découvert un autre milieu de terrain formé à Lyon en la personne de Maxence Caqueret.

Excellent face à la Juventus Turin il y a une semaine, le natif de Vénissieux a été moins à son avantage contre Manchester City. Toutefois, il a de nouveau été très généreux dans les efforts défensifs, harcelant systématiquement les milieux de terrain citizens au pressing, avec la récupération de plusieurs ballons décisifs. Et il s’est d’ores et déjà attiré les compliments de la très sévère presse italienne avec ce dimanche, les éloges de la Gazzetta dello Sport. « C’est un 2000 qui joue comme un vétéran. Ce n’est pas celui qu’on voit le plus mais il ne rate quasiment rien, sort des embouteillages au milieu pour se lancer dans des courses vers l’avant afin de gêner la relance de Manchester City » a écrit le journal aux pages roses, épaté par les prestations de Maxence Caqueret sur la scène européenne. Sans aucun doute, le joueur de 20 ans sera de nouveau très attendu face au Bayern Munich en demi-finale. Et il aura très fort à faire face à Leon Goretzka, Thomas Müller ou encore Thiago Alcantara dans sa zone…