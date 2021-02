OL : L'Inter craque pour Bruno Guimaraes, c'est 30 ME

Dans : OL.

Arrivé du Brésil il y a un an, Bruno Guimaraes a connu une adaptation éclair qui a forcé l’admiration.

S’il a ensuite eu un plus de mal, le jeune milieu de terrain revient bien, et fait partie des points forts de l’OL cette saison. Au coeur d’un entrejeu où la concurrence est féroce, le nouvel international brésilien de 23 ans fait valoir ses qualités physiques et techniques pour ramener Lyon sur le devant de la scène. Et cela fonctionne. A tel point que ses performances provoquent l’interêt de l’Inter Milan. Les dirigeants du club lombards sont particulièrement séduits par le profil complet de Bruno Guimaraes, affirme FCInterNews.it. Pour le moment, aucune approche concrète n’a été effectuée auprès de l’OL, du joueur ou de son agent, mais en vue de la saison prochaine, l’Inter Milan préfère prendre les devants et se placer.

L’ancien joueur de l’Athlético Paranaense s’était engagé à l’OL en janvier 2020 pour la somme de 20 ME, tandis que le club brésilien avait ajouté une clause lui permettant de toucher 20 % sur un futur transfert. Autant dire qu’il faudra être costaud financièrement pour convaincre Jean-Michel Aulas de vendre un jeune joueur, titulaire, avec encore plus de trois ans de contrat. Mais selon le média italien, la somme de 30 ME pourrait être mise sur la table par l’Inter, même s’il faudra pour cela attendre de voir si Antonio Conte emmène son équipe en Ligue des Champions pour la saison prochaine. En tout cas, à l’heure où Thiago Mendes revit et où Maxence Caqueret marque des points à chaque match, les milieux de terrain lyonnais démontrent que leurs performances éveillent l’appétit des clubs européens.