OL : L’explication peu glorieuse de la réussite de Mariano

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais a surpris tout le monde en confiant les clés de son attaque à Mariano Diaz, plus habitué à la D3 espagnole qu’aux joutes européennes avant de débarquer dans le Rhône. Un pari d’ores et déjà payant puisque l’hispano-dominicain est le finisseur en chef de la formation de Bruno Genesio, même si son style très « perso » agace pas mal de monde au sein du club. Néanmoins, l’efficacité est là et même Sidney Govou, qui a beaucoup de mal avec son style, s’incline.

« On ne peut que constater qu'il marque même si je ne suis pas un fan absolu. C'est un peu l'antithèse de Lacazette, qui participait plus au jeu. Mais il plante des buts qui comptent, pas seulement les buts du 5-1. Donc, même si ce n'est pas le style que j'aime, je suis admiratif », a livré le consultant dans les colonnes de L’Equipe. Mais, pour l’ancien attaquant de l’OL, qui a connu les grandes stars de l’attaque du début des années 2000, cette réussite a aussi une explication un peu moins glamour, liée au niveau de la Ligue 1.

« Je pensais que ce serait compliqué pour Mariano, mais je mettrais aussi cette réussite, entre guillemets, sur le niveau du Championnat qui a baissé. C'est même parfois affligeant. On se retrouve comme en Allemagne ou en Espagne avec des grosses équipes et un ventre mou plus compact, mais beaucoup moins bon. Et ça permet de marquer plus. J'ai vu des matches où les équipes ne se font pas trois passes de suite », a balancé Govou, qui a pourtant connu en tant que joueur une époque où l’OL écrasait tout et ne laissait pas souvent ses adversaires faire trois passes de suite…