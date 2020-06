OL : L'énorme déception d'Aouar, son rêve est en train de s'écrouler

Dans : OL.

C’est une information loin d’être anodine à Lyon, Houssem Aouar possède un bon de sortie, et entend bien l’utiliser cet été.

Le mercato 2020 ne sera pas forcément le plus intéressant pour battre des records de vente, mais l’OL est bien conscient que son milieu de terrain intéresse du très beau monde, et que, comme à chaque intersaison, la très belle vente va arriver d’une des pépites de son centre de formation. L’international espoir semble avoir fait le tour de la question au sujet de Lyon, mais un autre problème est en train de ressurgir, et cela pourrait tout changer. En effet, deux clubs sont sur les rangs du milieu de terrain : la Juventus et Manchester City. Le numéro 8 de l’OL a clairement un favori, le City de Pep Guardiola dont il rêve d’intégrer les rangs. Et l’ambition est réciproque, puisque le manager espagnol apprécie les qualités techniques du Lyonnais.

Tout pourrait donc se faire en douceur, mais L’Equipe révèle que la situation des Citizens, pour le moment privés de Coupes d’Europe pour les deux prochaines années en raison d’infractions au règlement de la FIFA, glace littéralement Houssem Aouar, qui ne se voit pas débarquer avec deux ans à attendre avant de retrouver la Ligue des Champions. Cela peut se comprendre, et l’appel de City sera certainement décisif. Mais dans le même temps, l’OL aimerait bien ne pas voir son transfert de l’été être suspendu à une décision de justice, et pousserait donc Aouar vers la Juventus, qui n’en demandait pas tant. Reste que la Juventus n’a pas effectué d’offre, et surtout le Lyonnais donne la priorité à City si jamais la situation venait à se décanter. Dans le cas contraire, Aouar pourrait-il ravaler ses envies de départ et rester une saison de plus dans le Rhône ? Peu probable car, malgré les enjeux des prochaines semaines en Coupe de la Ligue et Ligue des Champions, l'OL connait aussi le risque de ne pas être européen.