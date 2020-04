OL : 50 ME, Aouar a son bon de sortie, le PSG sur le coup

Dans : OL.

Houssem Aouar a l'accord de l'Olympique Lyonnais pour partir cet été. Trois clubs sont à l'affût, dont le PSG, et le tarif est déjà connu.

Chaque été, l’Olympique Lyonnais réalise une ou deux grosses ventes, ce qui explique aussi pourquoi Jean-Michel Aulas présente régulièrement des bilans financiers positifs. Cela sera encore une fois le cas l’été prochain, avec le départ possible d’Houssem Aouar. Le numéro 8 de l’OL a pris une nouvelle dimension avec son club formateur sur ces deux dernières années, grâce notamment à de très bonnes performances en Ligue des Champions. Une vitrine qui fait saliver les grands d’Europe, et notamment deux de ses « victimes ». Il s’agit de Manchester City, dont Pep Guardiola est un grand fan, et de la Juventus Turin, qui entretient de bonnes relations avec Jean-Michel Aulas depuis des années. Des contacts qui n’ont pas été poussés pour le moment, la situation étant délicate sur le plan sanitaire et économique. Mais l’annonce effectuée par RMC ce vendredi risque toutefois de changer la donne.

En effet, selon la radio sportive, l’Olympique Lyonnais accepte sur le principe le départ de son milieu de terrain. Ce dernier ne sera pas retenu si un club dépose 50 ME sur la table. Un message qui a certainement été relayé auprès du joueur et de son entourage. Le bon de sortie existe donc, même si le tarif est élevé. Les choses sont claires en tout cas, et cela pourrait permettre au PSG de se positionner. Au sein du Paris SG, le profil d'Aouar a de nombreux partisans, notamment en raison de sa qualité technique et de sa polyvalence, même s’il n’est pas dit qu’il rentrerait parfaitement dans le système de jeu de Thomas Tuchel. Néanmoins, en cas de départ d’un joueur comme Julian Draxler, l’arrivée de l’international espoir français aurait du sens. Le PSG sait en tout cas que Jean-Michel Aulas n’aurait aucun mal à vendre son joueur à Paris, lui qui a souvent fait savoir qu’il approuverait un recrutement plus tourné vers la Ligue 1 de la part du club francilien. C’est désormais possible, mais sans prix d’ami. Que ce soit pour City, la Juventus ou le PSG, Houssem Aouar sera disponible pour 50 ME.