OL : L’attitude de Dembélé contre West Ham fait bondir les Anglais

Par Guillaume Conte

L'OL n'a pas réussi à s'imposer à West Ham ce jeudi soir, malgré une longue supériorité numérique. Un carton rouge qui fait rager les Anglais.

Il est rare de voir qu’un club français en déplacement en Coupe d’Europe, soit accusé d’avoir bénéficié des largesses de l’arbitrage. Les Anglais n’en démordent pas après le match nul entre West Ham et l’OL. Pour les observateurs londoniens, les Lyonnais ont bénéficié d’un coup de pouce arbitral avec l’expulsion d’Aaron Cresswell juste avant la pause. Le défenseur anglais a pourtant retenu par le bras Moussa Dembélé, qui filait vers le but, sans même tenter de jouer le ballon. Le carton rouge brandi par Felix Zwayer a agacé, mais ce n’est rien par rapport à l’attitude de l’attaquant lyonnais. Ce dernier a « préféré » tomber au sol en sentant qu’il était légèrement accroché, affirme la presse anglaise, et a été fier de son coup en glissant un petit clin d’oeil à la caméra dès lors que l’arbitre a brandi le carton rouge. Une attitude qui n’était pas forcément nécessaire, d’autant que la faute est bien réelle, et qui a bien évidemment passablement excité les fans de West Ham.

Joe Cole et l'objectivité, ça fait deux

Moussa Dembele mimics Cristiano Ronaldo with wink after controversial West Ham red card #WHULYO https://t.co/3ujvaYc06u pic.twitter.com/gGSVDNJRsz — Express Sport (@DExpress_Sport) April 7, 2022

En parlant de fan de West Ham, Joe Cole est un enfant des Hammers, et il a commenté le match pour l’opérateur britannique BT Sport. Avec des propos sans pitié contre l’arbitre et les Lyonnais, qu’il a accusé d’un peu tout. « Dembélé sent le contact, il sait que c’est une grosse occasion et n’attend que ça de la part de son adversaire. Mais il faut regarder les lois du jeu, il s’éloigne du but sur l’action. L’arbitre a eu un match très difficile. Nous avons parlé de l’expérience en Europe. Lyon est resté au sol, ils ont ralenti le jeu à de multiples occasions. Les décisions litigieuses, elles vont souvent vers l’équipe à domicile, mais il a tout sifflé pour eux », a accusé le milieu de terrain anglais passé par Lille, et qui accuse donc l’OL, qui a tenté de mettre du rythme en seconde période alors que West Ham ne faisait que défendre et gagner du temps.