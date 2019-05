OL : L'ASSE met la pression, Lyon n'a plus de joker reconnait Dubois

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Léo Dubois, défenseur de l’OL, après le nul contre le LOSC (2-2) : « Le deuxième but lillois ? Je ne pensais pas que la balle allait passer, j’ai été surpris. J’aurais dû faire mieux, mais c’est comme ça, c’est le football. Mon but ? Il faut avoir de l’orgueil dans la vie, c’est important. Dommage parce qu’on voulait la victoire, c’était un match serré, ça se finit sur un nul, c’est normal, entre deux bonnes équipes. On avait à cœur de gagner, maintenant il nous reste trois matchs. Il faut qu’on aille au bout, on sait que derrière ça revient vite avec l'ASSE, donc c’est à nous de continuer là-dessus et gagner les trois derniers. On a un esprit collectif en ce moment, il faut qu’on le garde jusqu’au bout parce qu’on a envie de faire de bonnes choses pour bien préparer l’année prochaine. Donc c’est à nous de bien finir cette saison », a-t-il déclaré sur Canal+.