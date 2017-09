OL : L'argument massue de Lyon pour faire venir Marcelo

Dans : OL, Ligue 1.

Il n’y a pas que le PSG en France qui peut fournir des internationaux brésiliens, passés ou présents. Il y a quelques années de cela, Juninho, mais aussi Cris, Elber, Ederson, Edmilson et Fred venaient régulièrement gonfler les rangs de la Seleçao tout en portant le maillot lyonnais. C’est l’une des raisons qui a poussé Marcelo à venir en Ligue 1 et notamment à Lyon cet été. En effet, le grand défenseur central français évoluait jusqu’à présent à Besiktas en Turquie, et cela pouvait être un frein à son explosion internationale, comme il l’a reconnu dans un entretien à paraître ce samedi dans Le Progrès.

« Le projet de l’OL m’a tout de suite plu. Et l’exposition du football français est supérieure à celle du football turc. J’ai toujours pour objectif de jouer en équipe nationale », a expliqué la tour de contrôle de 30 ans, qui possède un parcours atypique et aucun appel au compteur avec la sélection brésilienne. Mais l’espoir est permis, avec notamment l’exemple de Joao Miranda, l’ancien sochalien ayant attendu d’avoir 31 ans pour être appelé régulièrement en Seleçao et y devenir un cadre défensif, grâce à sa réussite tardive avec l’Atlético Madrid.