OL ‍: L'Arabie saoudite veut son meilleur joueur, Textor dégoupille

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera attendu au tournant la saison prochaine en Ligue 1. John Textor veut se donner les moyens de remettre les Gones sur le devant de la scène nationale.

A Lyon, le mercato estival est celui de tous les dangers. L'OL ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine et se doit de repartir de l'avant avec un groupe ambitieux. Jean-Michel Aulas parti, c'est désormais John Textor qui va devoir assumer ses responsabilités. Le nouveau propriétaire de l'OL a récemment indiqué vouloir faire de l'OL une équipe faite pour jouer une qualification en Europe en fin de saison prochaine. Pour cela, il faudra se montrer habile sur le marché des transferts dans le sens des arrivées mais aussi ne pas céder ses meilleurs joueurs. Et l'arrivée de l'Arabie saoudite sur le mercato européen ne fait pas les affaires lyonnaises...

L'Arabie saoudite fait paniquer Textor

Lors d'une interview accordée à Canal Do TF, John Textor, propriétaire de l’OL n'a pu s'empêcher de dénoncer les agissements de l’Arabie saoudite, avouant également que son meilleur joueur était désiré par le pays du Golfe. « Les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter. Nous verrons ce qui se passera non seulement à Botafogo, mais aussi dans le monde du football », a notamment indiqué John Textor, très inquiet pour le futur de ses équipes mais aussi du football mondial. Car l'équilibre des choses bouge et de nombreuses places fortes en Europe voient leurs joueurs quitter le navire pour céder aux sirènes saoudiennes. Reste à savoir quel joueur de l'OL était concerné par les dires de John Textor.