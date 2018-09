OL : L'anecdote croustillante de Rooney sur Depay le cow-boy

Dans : OL, Ligue 1, Premier League.

S’il est en grande réussite ces derniers mois avec l’Olympique Lyonnais et la sélection néerlandaise, Memphis Depay a vécu des moments plus difficiles dans sa carrière. A la fin de son aventure à Manchester United, l’attaquant rhodanien a notamment été envoyé en équipe réserve par Louis Van Gaal. C’est à ce moment que Wayne Rooney, son capitaine à l’époque, lui a divulgué quelques précieux conseils… que Memphis Depay n’a (évidemment) pas appliqué.

« Il a fait un mauvais match chez Stoke et fait une erreur sur leur but donc Louis van Gaal l’a fait jouer avec la réserve le lendemain. Je lui ai dit : « écoute, c’est un peu difficile pour toi en ce moment. Ne viens pas avec tous tes trucs bling-bling ». Et il est venu au match de la réserve en Rolls-Royce, vêtu d’une veste en cuir et d’un chapeau de cow-boy. Je me suis dit « pourquoi il fait ça » ? Mais Memphis est quelqu’un de charmant et c’est cool de voir que ça se passe bien pour lui en ce moment » a confié l’attaquant de DC United au Times. Une anecdote sympathique qui ne surprendra certainement pas ceux qui côtoient Memphis Depay à Lyon depuis un an et demi…