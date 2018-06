OL : L'agent de Fekir met les points sur les i avant le mercato

Dans : OL, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Pisté par Liverpool avant l'ouverture du mercato estival, Nabil Fekir n'était pas en Angleterre ce dimanche. C'est son agent qui a démenti cette rumeur.

Ces dernières heures, un bruit de couloir indiquait que Nabil Fekir allait profiter de sa journée de repos dominicale pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec Liverpool. Mais ceci est bel et bien faux. Suite au démenti du club anglais, c'est Jean-Pierre Bernès qui a tordu le cou à cette rumeur. D'après l'agent du capitaine de l'Olympique Lyonnais, aucun voyage, à Liverpool ou ailleurs, n'était prévu pour finaliser son potentiel transfert. Tout simplement parce que Jean-Michel Aulas n'a pas encore trouvé d'accord avec un club européen pour la vente de Fekir.

« Je n’ai pas bougé de Marseille, je suis en famille, mais je vais être clair, nous irons avec Nabil à Liverpool ou ailleurs, seulement lorsqu’il y aura un accord avec l’OL et si Jean-Michel Aulas me donne le feu vert. L’intérêt de Liverpool existe, mais pour l’instant, il n’y a rien de fait et d’autres clubs peuvent aussi arriver. Ce mercato peut être long », a lancé, dans les colonnes du Progrès, Bernès, qui avoue donc que Fekir retrouvera l’équipe de France, lundi à Clairefontaine, dans la peau d'un joueur lyonnais. Et ce pour quelques jours encore, car son départ ne sera probablement pas acté avant la Coupe du Monde.