OL : L'adjoint de Zidane rêve d'entraîner Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas n'est pas encore en quête d'un remplaçant à Peter Bosz, du moins officiellement, mais il connaît déjà un candidat sacrément titré pour venir sur le banc de l'Olympique Lyonnais.

Né à Saint-Priest, David Bettoni n’a jamais porté le maillot de l’Olympique Lyonnais durant sa carrière professionnelle puisque très vite il a rejoint l’AS Cannes, où il est rapidement devenu ami avec un certain Zinedine Zidane, qui venait lui aussi d’intégrer le centre de formation du club cannois. Par la suite, lorsque Zizou est parti à la Juventus, le club turinois a trouvé une formation plus modeste susceptible de faire jouer David Bettoni, et une fois sa carrière de joueur terminée, il a retrouvé le champion du monde 1998 au Real Madrid, devenant son adjoint à la Castilla en 2014, assurant même l’intérim du coach tricolore lorsque ce dernier a été suspendu, car il ne possédait pas encore ses diplômes. Et lorsque Florentino Perez a finalement décidé de confier la Casa Blanca à Zinedine Zidane en janvier 2016, ce dernier a conservé son vieil ami comme adjoint, le duo empilant les trophées avec notamment l’incroyable triplé en Ligue des champions (2016,2017,2018). Depuis l’été dernier, et la décision de Zidane de quitter Madrid, David Bettoni est lui aussi dans une année sabbatique, mais il a des idées.

Un sacré palmarès pour un futur coach de Lyon ?

"L'OL est un club qui me fait rêver"



Adjoint, ami et bras droit de Zidane, David Bettoni a tout connu au Real Madrid. Aujourd'hui, il veut devenir entraîneur numéro 1 dans un club, et livre ses souvenirs et ses ambitions à @YassinNfaoui, dans un Inside à retrouver dimanche à 11h pic.twitter.com/uuioqkazhr — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 9, 2022

Agé de 50 ans, le technicien souhaite désormais voler de ses propres ailes, et à l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot, il ne masque pas tout l’attrait qu’à pour lui l’Olympique Lyonnais. « Quel entraîneur aujourd’hui qui débuterait en tant que numéro 1, avec l’expérience que j’ai, n’aimerait pas entraîner un club de l’envergure de Lyon ? Forcément, c’est des clubs qui font rêver. Forcément… », a répondu David Bettoni, lorsque le journaliste de TF1 l’a interrogé sur ses projets. Bien évidemment, la place n’est actuellement pas libre, puisque Peter Bosz a encore un an de contrat. Mais si des fois Jean-Michel Aulas se mettait en quête d’un nouvel entraîneur, alors il a déjà un nom sur sa liste, l'ancien adjoint de Zinedine Zidane ayant des qualités qui ne demandent qu'à s'épanouir à l'OL...ou ailleurs.