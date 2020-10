OL : Koeman refuse Gabriel Jesus, il veut Depay !

Dans : OL.

Le FC Barcelone ne peut visiblement pas se le payer, ou ne veut pas l’offrir à son entraineur, mais en tout cas, Ronald Koeman ne cesse de démontrer qu’il rêve de faire signer Memphis Depay.

Le coach néerlandais n’a pas pu avoir gain de cause l’été dernier, malgré la faible gourmandise de l’OL. Dès la fin du marché des transferts, il a pourtant annoncé qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir. « Faire signer Depay en janvier ? Oui, c’est une possibilité. Je vais essayer car je le veux au Barça », a confié l’ancien héros de Wembley en 1992, à la presse de son pays. Un message qui a été le même tout l’été, démontrant le côté imperturbable de Koeman pour se payer Memphis Depay. La preuve avec cette révélation signée Diario Gol, qui affirme que le FC Barcelone a reçu une proposition en or en provenance de Manchester City. Le club anglais a cherché à se défaire de Gabriel Jesus cet été.

L’attaquant brésilien trouve le temps long derrière Kun Aguero et a envisagé un départ l’été dernier. Ses agents ont ainsi lancé la manoeuvre auprès du Barça, pour un prêt avec option d’achat afin de coller aux finances catalanes. Mais Ronald Koeman a apposé son véto, alors que le Barça manque cruellement d’un avant-centre avec le départ de Luiz Suarez. Le Néerlandais a une idée en tête, celle de faire venir Memphis Depay dès le mois de janvier pour combler ce manque, et visiblement, rien ne peut le faire changer d’avis. Le FC Barcelone n’a en tout cas pas contredit son nouvel entraineur, puisqu’il est vrai que Memphis Depay coûtera de toute façon beaucoup moins cher que Gabriel Jesus, évoqué à 70 ME.