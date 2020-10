OL : Koeman force à mort pour Depay, l'avion est prêt !

Dans : OL.

Dernier joueur majeur à pouvoir partir, Memphis Depay ne sera pas retenu par l’Olympique Lyonnais si un accord est trouvé avec le FC Barcelone.

Le club catalan continue de travailler sur plusieurs ventes, et notamment celle de Rafinha au PSG ou celle de Todibo au Benfica, pour financer l’arrivée de l’attaquant néerlandais. Ronald Koeman est en tout cas persuadé que le transfert peut toujours se faire, et il force clairement dans ce sens.

« Nous voulons qu’il vienne au Barça, et lui veut aussi venir. Quand vous travaillez avec un joueur et que la connexion se passe bien, vous avez envie de continuer et je pense que cela peut très bien fonctionner au Barça », a lancé le nouvel entraineur du club catalan au média néerlandais NOS. De quoi laisser penser qu’une dernière offensive peut faire la différence. C’est imaginable car Memphis Depay et le club espagnol sont déjà d’accord de longue date, et il ne manque que l’aval de Lyon. Pour cela, le Barça va devoir faire l’offre capable de faire craquer l’OL. Et pour le moment, elle n’est toujours pas tombée, même si le joueur est lui sur les starting blocks en cas d'accord tardif.