OL-Juventus : Le Gouvernement autorise la venue des supporters italiens

Dans : OL.

Après le conseil des ministres de ce mercredi, la présence des supporters italiens pour OL-Juventus a été confirmée malgré l'accélération de la propagation du coronavirus.

A quelques heures du match de Ligue des champions entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus, la question de la venue des supporters turinois au Groupama Stadium a été étudié lors du conseil des Ministres. Et il a été confirmé que rien ne s’opposait à ce déplacement des fans de la Juventus, malgré les nombreux cas de coronavirus constatés en Italie et désormais en France.

« Il n’y a pas de malade identifié à Turin, il n’y a pas de malade identifié dans la région du Piémont, et Turin se trouve à 200 kms des zones dites à risque. Nous attendons à Lyon quelques 3.000 supporters de qui viennent de la région du Piémont et qui viennent de Turin. Il n’y a donc pas de données médicales, scientifiques qui vont dans le sens d'un risque grave. C’est une décision assise sur le concertation des experts, et qui a été validée par la direction générale de la santé. Il n’y a pas lieu d’empêcher ces personnes de se rendre à un match de football. Les supporters italiens seront dans une tribune dédiée aux supporters italiens et à cette occasion il y a un système d’informations rapprochée auprès des supporters en question pour leur rappeler des règles et des conseils », a indiqué Olivier Véran, ministre de la Solidarité et de la Santé. Rappelons que mardi, le maire de Décines, où se trouve le Groupama Stadium, avait demandé l’annulation du déplacement, rappelant que de très nombreux supporters de la Juventus ne venaient pas de la capitale du Piémont et encore moins de la région. Ses arguments n'ont donc pas été entendus.