OL-Juve : Le discours très pessimiste de Juninho

Dans : OL.

Juninho, directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, après le tirage au sort de la Ligue des Champions qui verra Lyon affronter la Juventus Turin : « C’est un tirage très difficile. Ils sont archi-favoris sur les deux matchs. C’est la deuxième meilleure défense de la Champions League, une équipe très solide partout avec le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ils sont solides partout. Ils sont favoris, mais on va jouer notre chance et ce n’est pas perdu d’avance. On va essayer de faire quelque chose à la maison. On a beaucoup d’admiration pour eux, pour leur travail, leur projet et leur façon de jouer, donc il y aura aussi beaucoup de respect. Mais d’ici ce match, il faut régler notre problème par rapport aux blessés, et améliorer nos performances. Pour faire tomber la Juve ? La vérité, pour passer sur deux matchs, il faut jouer parfaitement. Est-ce qu’on est capable de le faire ? On ne sait jamais. Ils sont meilleurs que nous, mais on ne sait jamais » (source RMC Sport)