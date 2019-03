OL : Aulas est un monstre sacré, c'est un rival qui le dit

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a fête cette semaine ses 70 ans, l'occasion de revenir sur sa longue carrière de président de l'Olympique Lyonnais dont il a fait un club qui compte désormais en France, mais également en Europe. Et si parfois le patron de l'OL a l'art d'agacer tout le monde, y compris chez les supporters de Lyon, nombreux sont ceux dans le monde du football à reconnaître que Jean-Michel Aulas est clairement un monstre sacré qui mérite le respect pour son travail aux commandes de Lyon.

Invité de France 3, le président du RC Strasbourg a reconnu qu'il était épaté par l'action de son homologue de l'Olympique Lyonnais. « C'est un véritable bâtisseur, dont la réussite se mesure sur le terrain, avec la qualité de son centre de formation et les nombreux titres conquis par les garçons et par les filles mais aussi en dehors, notamment avec la construction du stade. L'environnement médiatique est très prenant pour tous les présidents et il gère parfaitement », constate, dans des propos relayés par FootRadio.com, Marc Keller, lui même patron du club de Strasbourg depuis six ans et qui sait de quoi il parle puisqu'il a repris le RCSA alors que le club venait d'être renvoyé dans les profondeurs du football français après des déboires financiers.