OL : Juninho va devenir entraîneur et le prouve

Dans : OL.

Son nom a circulé pour éventuellement remplacer Rudi Garcia sur le banc de l'Olympique Lyonnais, mais Juninho n'avait pas les diplômes indispensables.

L’Olympique Lyonnais connaît le nom de son nouvel entraîneur, puisque ce samedi Peter Bosz a accepté l’offre transmise par Jean-Michel Aulas pour prendre les commandes du club rhodanien. La page Rudi Garcia est définitivement tournée, et l’OL va pouvoir préparer sereinement la prochaine avec l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam sur son banc. Après Sylvinho et Garcia, Juninho va devoir travailler avec son troisième entraîneur depuis qu’il est revenu à Lyon, mais il se pourrait bien que ce soit le dernier. Car si le nom du directeur sportif brésilien avait circulé ces dernières semaines pour éventuellement se lancer dans le grand bain, Juninho a un problème majeur, c’est qu’il n’a pas les diplômes nécessaires pour diriger en Ligue 1. Sa nomination aurait coûté une petite fortune à Jean-Michel Aulas puisque cela peut valoir une amende de 10.000 euros par match.

Afin de pouvoir prétendre à un rôle d’entraîneur dans l’élite, Juninho s‘est officiellement lancé dans la quête des diplômes indispensables. RMC annonce que le Brésilien a postulé vendredi à une place dans la prochaine session du Brevet d’Entraîneur de Football. Dans un an, et s’il franchit cette première étape, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais peut ensuite obtenir, toujours en un an, le Diplôme d’Entraîneur Supérieur, ultime obstacle avant de décrocher le Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football. Autrement dit, ce n’est pas demain que Juninho pourra devenir coach de l’OL, puisqu’il lui faudra plus de deux ans pour avoir le papier qui va bien pour cela. Mais en se lançant dans cette aventure, qui demande du travail, le Brésilien prouve qu’il a bien l’intention de se lancer dans une carrière d’entraîneur à l’avenir. Reste à savoir si ce sera à Lyon ou ailleurs.