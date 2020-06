OL : Juninho va aimer, ce Lyonnais est moins borné que Gouiri

Dans : OL.

Malgré les probables départs de Moussa Dembélé et/ou de Memphis Depay, les places seront chères en attaque à l’OL la saison prochaine.

Et pour cause, le club rhodanien a d’ores et déjà levé l’option d’achat de Karl Toko-Ekambi tandis que Rayan Cherki et Jeff Reine-Adelaïde entrent dans les plans de Rudi Garcia, tout comme Tino Kadewere, recruté cet hiver en provenance du Havre. Sauf improbable retournement de situation, il n’y aura donc pas de place pour un joueur comme Amine Gouiri. Peu utilisé avec les professionnels l’an passé, le prometteur buteur formé à l’OL avait refusé d’être prêté en Ligue 2. Conséquence de ce refus, il a peu joué et se dirige maintenant vers un transfert définitif loin de Lyon lors du prochain mercato.

Une trajectoire forcément décevante pour les dirigeants lyonnais, qui auraient aimé voir Amine Gouiri s’épanouir à l’échelon inférieure avant de revenir plus fort dans la capitale des Gaules. Juninho et Bruno Cheyrou pourront toutefois se consoler avec un autre dossier puisque selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’attaquant Lenny Pintor (19 ans) est d’accord pour rester en prêt à Troyes un an de plus, après avoir effectué la saison 2018-2019 dans l’Aube. Il existe toutefois une nette différence entre le dossier Pintor et celui de Gouiri puisque selon toute vraisemblance, l’ESTAC va bénéficier d’une option d’achat sur le joueur en cas de montée en Ligue 1. Attention donc aux regrets pour l’Olympique Lyonnais dans ce dossier, si le joueur venait à exploser la saison prochaine en L2 au point de permettre aux Aubois de monter en première division. Pour rappel, l’OL avait déboursé la coquette somme de 5 ME pour recruter Lenny Pintor en provenance du Stade Brestois le 31 août 2018.