OL : Juninho trop agressif, Lyon n'aime pas ça

Dans : OL.

La joute verbale à distance entre Juninho et Leonardo témoigne d'une communication un peu trop clivante au sein de l'Olympique Lyonnais.

Juninho était un joueur de caractère, et depuis qu’il a pris sa retraite, sportive il n’a pas changé. Ouvertement opposé au président Jair Bolsonaro, élu à la tête du Brésil en octobre 2018, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a toujours dit ce qu’il pensait de ce dernier, et il l’a encore fait dans une interview accordée mardi au Guardian. Outre la polémique initiée par sa déclaration sur Neymar au PSG, Juninho a parlé politique, reconnaissant même qu’il était fâché avec presque toute sa famille et ses proches compte tenu de ses prises de position anti-Bolsonaro. Et on le sait, au sein du vestiaire lyonnais, certains joueurs brésiliens sont radicalement opposés à Juninho sur ce thème.

De quoi légèrement agacer la direction de l’Olympique Lyonnais, et cela même si Jean-Michel Aulas est venu soutenir son directeur sportif. Comme l’explique L’Equipe, du côté des dirigeants de l’OL on a le désir que Juninho maitrise un peu mieux sa communication afin qu’elle soit moins clivante. « Ce genre de sorties pourrait toutefois irriter certains compatriotes de son vestiaire, de nombreux joueurs brésiliens étant ouvertement pro-Bolsonaro. À l’OL, on aimerait certainement que Juni soit un peu plus calculateur dans ses discours », explique le quotidien sportif. Il est vrai que même sur des sujets sportifs Juninho est parfois cash, et il l’avait prouvé dès sa prise de fonction à Lyon en estimant que Lucas Tousart devait être suppléé par un joueur « plus fin techniquement » ou lorsqu’il avait critiqué publiquement les joueurs lyonnais et leur implication au cœur de l’automne.