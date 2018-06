OL : Lyon lâche 20ME pour cet énorme crack au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Cet été, l’OL a fait du recrutement d’un défenseur central sa priorité n°1 au mercato. En effet, le club rhodanien recherche un complément idéal à Marcelo en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, les noms de Sakho, Verissimo ou Manolas ont été cités. Mais selon les informations du journal L’Equipe, c’est sur Abdou Diallo que l’Olympique Lyonnais fonce. En effet, le récent 3e de Ligue 1 s’est « concrètement » positionné sur le joueur de Mayence. Bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas : le capitaine de l’Equipe de France est « séduit » par le projet de l’OL.

Néanmoins, Lyon devra faire face à une rude concurrence dans ce dossier puisque Lucien Favre, le nouveau coach du Borussia Dortmund, veut également le recruter. « Un quasi-accord avec Dortmund avait même été trouvé. Mais c’était avant que l’OL se positionne » précise le quotidien national, qui affirme que Jean-Michel Aulas va prochainement offrir entre 20 et 25ME pour tenter d’arracher la signature du défenseur central de Mayence. Arrivé l’été dernier en Allemagne, l’ancien joueur de l’AS Monaco est apparu sept fois dans l’équipe type de Bundesliga en 2017-2018. Et ses performances ont convaincu Bruno Genesio. Ce dernier a été séduit par le profil du joueur et s’est « personnellement engagé dans la démarche ». Suffisant pour convaincre celui qui a également tapé dans l’œil de Naples et Arsenal ?