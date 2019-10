OL : Juninho protégé à Lyon, trop c'est trop !

Dans : OL, Ligue 1.

Juninho a reçu les clés de l'Olympique Lyonnais des mains de Jean-Michel Aulas, mais le Brésilien doit désormais assumer les mauvais résultats de l'OL.

Attendu comme un dieu par les supporters lyonnais, qui lui ont réservé un accueil monumental quand il a accepté de revenir à l’OL comme directeur sportif à la demande de Jean-Michel Aulas, Juninho a toujours une très bonne image dans la capitale des Gaules. Et cela même s’il a fait venir, puis repartir, l’énigmatique Sylvinho, puis a donné son feu vert au remplacement de ce dernier par Rudi Garcia, le cauchemar des fans de l’Olympique Lyonnais. Juninho semble donc passer entre les gouttes, trouvant toujours des gens pour estimer qu’il finira par réussir à ramener l’OL vers les sommets au moment où le club de la capitale des Gaules tente surtout de s’éloigner de la zone rouge de Ligue 1.

A l’occasion du Late Football Club, Geoffroy Garétier a tout de même chargé le directeur sportif brésilien de Lyon. « Ce qui me chagrine, c’est que si on se remet au mois de juin, on disait que l’Olympique Lyonnais partait sur un nouveau cycle, un cycle qui devait être vertueux, qui devait être formidable. Mais il y a un malaise Juninho depuis le début de la saison, quelles que soient les circonstances, et ce malaise persiste à l’OL. C’est facile de cibler l’entraîneur, mais c’est Juninho qui est censé incarner le renouveau lyonnais. Sauf que pour l’instant, dans cette mission, Juninho a failli », constate le journaliste de Canal+, qui souhaite que le Brésilien assume un peu plus ses erreurs. Un discours qui risque tout de même de mal passer auprès des supporters.