OL : Juninho n'aime pas Anthony Lopes ? Tout s'explique !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Accusé de vouloir écarter Anthony Lopes quand il était directeur sportif de l'OL, Juninho a donné sa vérité sur RMC. Il est revenu sur les épisodes Tatarusanu, Onana et a rendu un petit hommage à Lopes qui jouera son 450e match pour l'OL dimanche.

Boucher pour les uns, gardien sous-coté pour les autres. Anthony Lopes a rarement fait l'unanimité à l'OL depuis ses débuts en 2012. Le Portugais n'en reste pas moins un modèle de longévité, après plus d'une décennie comme gardien de but titulaire du club lyonnais. Dimanche, il devrait fêter sa 450e sous le maillot lyonnais contre l'OM. Cette saison, il fait clairement partie des meilleurs gardiens de Ligue 1. Toutefois, certains observateurs et même plusieurs supporters de l'OL estiment que Lyon pourrait avoir un meilleur portier pour garder ses cages. Un débat qui date de l'époque où Juninho était directeur sportif. L'emblématique brésilien de l'OL avait semblé menacer le statut de Lopes à l'OL avec la venue avortée d'André Onana notamment.

Juninho se veut le premier supporter d'Anthony Lopes

Dès son arrivée à l'OL, Ciprian Tatarusanu était venu relancer la concurrence au poste de gardien. Le Roumain du FC Nantes venait comme potentiel numéro 1 mais Juninho s'est défendu sur RMC d'avoir été à l'origine de ce transfert. « Au club, ils ont signé Tatarusanu sans rien dire, j’étais pas au courant, Lopes et Coupet non plus, c’était un énorme problème. Tatarusanu pensait qu’il allait jouer, qu’il serait numéro 1 », a t-il indiqué dans Rothen s'enflamme avant de passer au cas Onana. Là aussi, Juninho se défausse d'avoir voulu remplacer Lopes par le Camerounais. C'était l'idée de Peter Bosz, convaincu que son ancien gardien de l'Ajax était plus adapté à son système offensif.

🗣 "Il faut qu'à la fin de ta carrière, on voit ta photo au musée de l'OL avec un trophée"



🔴🔵 L'hommage de Juninho à Anthony Lopes. pic.twitter.com/4nj86Edlev — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 21, 2023

« Après, Onana c’est Peter Bosz. C’était une énorme possibilité, tout le monde était d’accord au club. « C’est une opportunité, il faut prendre ce gardien, il est énorme, pour le futur etc ». Il y a eu des propositions officielles, on était pas loin d’un accord. On a pas fait le forcing qu’il fallait. C’est Peter Bosz qui a dit « Avec ma façon de jouer, Onana c’est un gardien idéal parce que balle au pied il est énorme, il joue avancé ». Il pensait qu’Anthony Lopes devait beaucoup progresser à ce niveau-là », a t-il révélé. Une manière pour lui de nier les accusations sur son manque de confiance envers Anthony Lopes.

🧤 Quel est le plus bel arrêt d'Anthony Lopes ? 🤩



➡ Nous lui avons posé la question hier lors de notre émission délocalisée chez Paul Bocuse sur @OLPLAY_Officiel 🔴🔵



Pour revoir l'émission ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) April 21, 2023

Juninho n'a aucun problème avec le portier portugais, se disant même son premier supporter. Il a conclu son intervention en avouant vouloir voir Lopes garnir son palmarès à l'OL au plus vite. « C’est pas juste de charger Lopes, il va faire dimanche son 450e match avec l’OL, tu n’es pas mauvais quand tu fais ça. C’est vrai quand on analyse sa carrière, je lui ai dit plusieurs fois en tant que directeur sportif : « Il faut qu'à la fin de ta carrière, on voit ta photo au musée de l'OL avec un trophée, c’est très important, il faut que tu mettes ça dans ta tête » », a t-il lâché. Un mea culpa qui intervient au bon moment puisqu'Anthony Lopes a retrouvé un niveau ultra intéressant cette saison et a renforcé son statut de taulier du club (5e joueur le plus capé de l'OL).